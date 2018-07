Madrid (SID) - Mesut Özil ist bei Real Madrid offenbar dem Weltrekordtransfer von Gareth Bale zum Opfer gefallen und soll zum FC Arsenal wechseln. Laut eines Berichts der englischen Tageszeitung The Mirror ist der Transfer des 23 Jahre alten deutschen Fußball-Nationalspielers zu den Gunners perfekt.

Die Londoner, bei denen auch Lukas Podolski und Per Mertesacker unter Vertrag stehen, sollen für Özil 42 Millionen Pfund (rund 50 Millionen Euro) bezahlen. Özil sollte am Montagnachmittag in München, wo er vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich und auf den Färöern im Kreise der Nationalmannschaft erwartet wurde, die obligatorische medizinische Untersuchung absolvieren.

Madrid hatte sich am Sonntag nach wochenlanger Hängepartie die Dienste des walisischen Nationalspielers Bale von Tottenham Hotspur für 99,95 Millionen Euro (85,3 Millionen Pfund) gesichert. Özils Vertrag in Madrid war bis 2016 datiert. Noch am vergangenen Mittwoch hatte er betont, den Kontrakt trotz der großen Konkurrenz im Kader der Königlichen erfüllen zu wollen.

Am Sonntag saß Özil beim 3:1 gegen Athletic Bilbao allerdings erstmals in dieser Saison nur auf der Bank. Am Montag soll Özils Vater Mustafa, der seinem Sohn auch als Berater zur Seite steht, Gespräche mit Verantwortlichen des FC Arsenal geführt haben.