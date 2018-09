Frankfurt/Main (dpa) - Der Lohn für seine beiden ersten Bundesliga-Tore war nur ein kleines, schmuckloses Flugzeug-Essen. Henrich Mchitarjan hatte es eilig nach dem Dortmunder 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt.

Er gab drei kurze Fernseh-Interviews, sprang noch schnell unter die Dusche und dann in ein Taxi, das in der Tiefgarage des Stadions auf ihn wartete. Noch am Abend seines bislang spektakulärsten Auftritts für die Borussia saß der 24-Jährige im Flieger Richtung Armenien, mit dessen Nationalmannschaft er nun in der WM-Qualifikation gegen Tschechien spielen muss.

Mchitarjan bekam so gar nicht mehr mit, was sein neuer Trainer alles an Lob über ihm ausgoss. "Er ist vor dem Tor eine Waffe", sagte Jürgen Klopp zunächst vor den TV-Kameras von "Sky". Später in der Pressekonferenz wurde es dann richtig schwärmerisch: "Micki ist ein kompletter Mittelfeld-Spieler. Er hat Tempo, ist ballsicher, hat ein überragendes Auge für Spielsituationen und einen tollen Abschluss. Wie die Jungs halt kicken, die so teuer sind", meinte Klopp.

Von Mchitarjan weiß man noch immer nicht so genau, ob er nun 25, 26 oder vielleicht 28 Millionen Euro gekostet hat. Die meisten Fans oder auch Gegenspieler sind sich nicht einmal sicher, wie sie seinen Namen aussprechen sollen. Gegen Frankfurt wurde aber zum ersten Mal richtig klar, warum die Borussia so viel Geld und Verhandlungszeit in diesen Neuzugang von Schachtjor Donezk investiert hat.

Bei seinem ersten Treffer (10.) verwertete er eine Vorlage von Jakub Blaszczykowski mit nur einem Ballkontakt. Beim entscheidenden 2:1 (56.) drehte er sich mit dem Ball am Fuß zunächst um die eigene Achse, lief dann dem Frankfurter Johannes Flum davon und schoss aus hohem Tempo heraus auch noch technisch höchst anspruchsvoll aufs Tor. "Das hat er klasse gemacht", sagte sogar Eintracht-Coach Armin Veh.

Mchitarjan selbst gab sich in seinen kurzen Interviews ganz bescheiden. "Das sind doch nicht nur meine Tore, sondern die Tore der ganzen Mannschaft", meinte er. "Mir ist es wichtiger, dass wir gewinnen, und nicht, dass ich persönlich treffe."

Bemerkenswert war aber nicht etwa, was der Armenier sagte, sondern wie er das tat. Mchitarjan spricht Armenisch, Russisch, Englisch, Portugiesisch und vor allem Französisch, seine Interviews in Deutschland gibt er meist in letztgenannter Sprache.

Während er nun erzählte, wie wohl er sich in Dortmund fühle und dass man sich jetzt von der Tabellenführung und vier Siegen in vier Spielen auf keinen Fall blenden lassen dürfe, standen auf einmal die beiden Trainer-Veteranen Eckhard Krautzun und Dragoslav Stepanovic im Medienbereich herum. Der Serbo-Hesse Stepanovic war in seiner Karriere schon in Griechenland, Spanien und China aktiv, der Weltenbummler Krautzun hat es sogar zum Nationalcoach von Kenia oder den Philippinen gebracht. Einen Armenier, der in perfektem Französisch über seine ersten Bundesliga-Tore spricht, haben aber selbst die beiden noch nicht erlebt.

Was ihnen allerdings aufgefallen sein dürfte: Zwischen der Dortmunder Hochgeschwindigkeits-Offensive und der manchmal etwas schläfrig wirkenden Abwehr besteht noch ein Leistungsgefälle. Neun teilweise glasklare Chancen gestattete der BVB der ersatzgeschwächten Eintracht. "Meine Mannschaft hat heute wirklich nicht die Sterne vom Himmel gespielt", meinte auch Klopp.

Vor der Partie hatte Frankfurts Sportchef Bruno Hübner noch gesagt: "Dortmund ist im Moment besser als Bayern." Nach dem Spiel hörte sich das bei Veh dann so an: "Dortmund ist eine Mannschaft, die deutscher Meister werden kann." Favorit sei sie aber nicht.