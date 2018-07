New York (AFP) Eines der teuersten Geschäfte aller Zeiten auf dem Mobilfunkmarkt ist perfekt: Das britische Telekommunikationsunternehmen Vodafone verkauft seinen 45-Prozent-Anteil am US-Mobilfunker Verizon Wireless für 130 Milliarden Dollar (98,5 Milliarden Euro) an Verizon, wie der US-Konzern am Montag in New York nach dem Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bekannt gab. Zahlen werde Verizon teils in bar, teils in Aktien.

