Tokio (AFP) Japan wird noch in diesem Monat die beiden einzigen arbeitenden Atomreaktoren für Kontrollen abschalten. Am Montag werde damit begonnen, Reaktor 3 des Atomkraftwerks Oi in der Präfektur Fukui herunterzufahren, teilte der Betreiber Kansai Electric Power mit. Mitte September soll dann Reaktor 4 folgen. Wann beide wieder ans Netz gehen sollen, blieb zunächst offen. Sie waren im Juli 2012 trotz massiver Proteste der Öffentlichkeit hochgefahren worden.

