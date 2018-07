Islamabad (AFP) Die pakistanische Polizei hat neue Mord-Ermittlungen gegen den früheren Militärmachthaber Pervez Musharraf aufgenommen. Auf Anweisung des Hohen Gerichts in Islamabad seien am Montag gegen Musharraf Ermittlungen wegen Mordes an dem radikalen Geistlichen Abdul Rashid Ghazi im Juli 2007 eingeleitet worden, teilte ein Anwalt von dessen Sohn Rashid Ghazi mit, der wegen des Todes seines Vaters Anzeige erstattet hatte. Frühere Anweisungen des Gerichts, in dem Fall zu ermitteln, waren von der Polizei ignoriert worden.

