Moskau (AFP) - (AFP) Ein möglicher US-Militärschlag gegen Syrien droht nach Einschätzung Moskaus alle Hoffnungen auf eine politische Lösung zu zerstören. Wenn es zu der von US-Präsident Barack Obama angekündigten Intervention komme, werde das die geplante Friedenskonferenz "für lange Zeit, vielleicht für immer herausschieben", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Moskau. Auf die als "Genf II" bezeichnete Konferenz hatten sich Moskau und Washington schon im Mai in Grundzügen verständigt, ein Termin wurde aber bisher nicht gefunden.

