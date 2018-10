Genf (AFP) Eine Prinzessin aus Saudi-Arabien hat einem Zeitungsbericht zufolge 57,5 Millionen Schweizer Franken (rund 47 Millionen Euro) für ein Luxusanwesen in Genf hingeblättert. Wie die "Tribune de Genève" am Montag berichtete, handelt es sich damit um den zweithöchsten Preis, der jemals für eine Immobilie in der Stadt am Genfer See gezahlt wurde.

