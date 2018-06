New York (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas hat bei den US Open den Einzug in das Achtelfinale verpasst. Haas verlor gegen den Russen Michail Juschni in vier Sätzen. Bei dem Grand-Slam-Turnier in New York hat jetzt nur noch Philipp Kohlschreiber die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Der Augsburger trifft heute auf den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal aus Spanien.

