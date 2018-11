München (dpa) - Vor dem letzten Sommerreise-Wochenende warnt der ADAC vor Staus und stockendem Verkehr in ganz Deutschland. Vom 6. bis zum 8. September ist nach Angaben des Automobilclubs auf Autobahnen von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen mit Behinderungen zu rechnen.

Weil die Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern enden, dürfte es vor allem auf den Straßen im Süden voll werden. "Etliche Späturlauber und Ausflügler werden jedoch dafür sorgen, dass die Fahrspuren in Richtung Süden auch nicht leer bleiben", hieß es in einer ADAC-Mitteilung vom Montag in München.

Auch im Ausland wird nach ADAC-Einschätzung auf vielen Reiserouten noch einmal Hochbetrieb herrschen. Das gelte vor allem für Österreich, weil auch dort in fünf Bundesländern die Ferien zu

Ende gehen. Auf den Hauptverbindungen in Italien, der Schweiz,

Slowenien und Kroatien werde es voraussichtlich ebenfalls zu längeren Fahrtzeiten bei der Heimreise kommen.

Nach ADAC-Angaben ist in Deutschland vor allem auf folgenden Strecken mit Staus zu rechnen:

- A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - Köln

- A 2 Hannover - Dortmund

- A 3 Nürnberg - Würzburg - Frankfurt

- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt

- A 6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

- A 7 Flensburg - Hamburg

- A 7 Füssen - Würzburg

- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

- A 9 München - Nürnberg

- A 93 Kufstein - Inntaldreieck

- A 95 Garmisch-Partenkirchen - München

- A 99 Umfahrung München

