Minsk (AFP) Im Kalistreit zwischen Weißrussland und Russland hat die Regierung in Minsk einen weiteren russischen Unternehmer ins Visier genommen: Die Staatsanwaltschaft der ehemaligen Sowjetrepublik erklärte am Montag, sie habe internationalen Haftbefehl gegen den russischen Milliardär Suleiman Kerimow erlassen, Großaktionär des Unternehmens Uralkali. Kerimow ist auch Parlamentsmitglied und Besitzer des Fußballclubs Anschi Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan.

