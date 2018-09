Kairo (AFP) Die ägyptische Luftwaffe hat am Dienstag mehrere Dörfer auf der Sinai-Halbinsel bombardiert, in denen sich radikalislamische Extremisten versteckt haben sollen. Augenzeugen berichteten, ab dem Morgen hätten Kampfhubschrauber Ziele südlich von Rafah an der Grenze zum Gazastreifen angegriffen, es habe Todesopfer gegeben. Offizielle Angaben zu Opfern lagen zunächst nicht vor.

