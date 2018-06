Kairo (AFP) - (AFP) Elf Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft sind am Dienstag von einem ägyptischen Militärtribunal zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie waren angeklagt, Mitte August Streitkräfte in Suez angegriffen zu haben, wie das Gericht mitteilte. Es waren die ersten Urteile gegen Mitglieder der Organisation seit dem Sturz des aus ihren Reihen hervorgegangenen Präsidenten Mohammed Mursi am 3. Juli.

