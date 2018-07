Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat Kanzlerin Angela Merkel Tatenlosigkeit vorgeworfen. Deutschland sei in den letzten vier Jahren unter Wert regiert worden, sagte Steinbrück im Bundestag beim wohl letzten Aufeinandertreffen der Kontrahenten vor der Bundestagswahl. Merkel kündige nur an, warte ab oder setze etwas aus. Was sei aus schärferen Sanktionen bei Managerversagen geworden, fragte Steinbrück in einer kämpferischen Rede. Er erinnerte weiter daran, dass Merkel zwar eine Mietpreisbremse verspreche, aber die Union im Bundestag dagegen gestimmt habe.

