Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht die Weltwirtschaft weiter auf dem Weg der Erholung, hat aber eine aktive Rolle der Zentralbanken angemahnt. Im zweiten Quartal dieses Jahres habe sich der "Rhythmus des Aufschwungs" in den wichtigsten Volkswirtschaften verbessert, heißt es in einem am Dienstag in Paris vorgestellten OECD-Zwischenbericht zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Dieses Wachstum werde sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Die Eurozone in ihrer Gesamtheit sei "nicht mehr in einer Rezession".

