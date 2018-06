Berlin (AFP) Spitzenpolitiker von SPD und Grünen aus Bund und Ländern treffen sich am Donnerstag in Berlin. Wie die SPD am Dienstag in Berlin mitteilte, wollen sie "gemeinsame Politikziele erörtern und ein klares Signal für einen Wechsel im Bund setzen". Teilnehmer sind demnach SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, die Grünen-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin sowie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD).

