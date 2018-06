Kassel (AFP) - (AFP) Der Flughafen Frankfurt am Main muss seine Starts Richtung Süden neu organisieren. Ein sicherer und reibungsloser Ablauf der "Südumfliegung" lasse sich nicht wie geplant verwirklichen, rügte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH)am Dienstag in Kassel. Die erheblichen Lärmbeeinträchtigungen für die Anrainergemeinden im Süden seien daher nicht gerechtfertigt. (Az: 9 C 323/12.T)

