Helsinki (AFP) Der Ex-Weltmarktführer Nokia zieht nach Jahren der Krise einen Schlussstrich und verkauft sein Geschäft mit Handys komplett an den US-Konzern Microsoft. Nokia wolle sich künftig auf Netzwerk-Technik und zugehörige Dienste konzentrieren, teilte das finnische Unternehmen am Dienstag in Helsinki mit. Nokia arbeitet schon seit längerem mit Microsoft zusammen und bestückt seine Smartphones zum Teil mit dessen Betriebssystem Windows Phone.

