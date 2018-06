München (dpa) - Ohne Sami Khedira und Sven Bender hat die deutsche Nationalmannschaft das erste Training vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Österreich absolviert. Das Duo machte eine Regenerationseinheit im Hotel. Ein Einsatz von Khedira und Bender gegen Österreich ist aber nicht gefährdet. Mit Siegen gegen Österreich und vier Tage später gegen die Färöer kann sich die DFB-Auswahl das Ticket für die Fußball-WM 2014 in Brasilien sichern, wenn die Konkurrenz aus Irland und Schweden am Doppelspieltag Punkte liegen lässt.

