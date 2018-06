Berlin (dpa) - Das Aktuelle Kalenderblatt für den 3. September:

36. Kalenderwoche

246. Tag des Jahres



Noch 119 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Gregor, Sophia

HISTORISCHE DATEN

2010 - Ein Selbstmordattentäter richtet in der Stadt Quetta im Südwesten Pakistans ein Blutbad unter Schiiten an. Es werden

65 Menschen getötet, als sich der Täter in der Menge in die Luft sprengt.

2008 - Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und die dänische Transportministerin Carina Christensen unterzeichnen in Kopenhagen einen Staatsvertrag zum Bau einer Ostsee-Brücke über den Fehmarnbelt. Sie soll von 2018 an benutzbar sein.



2003 - In den USA wird erstmals der Mörder eines Abtreibungsarztes hingerichtet. Der ehemalige Prediger Paul Hill wird im Staatsgefängnis von Florida mit einer Giftspritze getötet.



1998 - Die Parlamente Großbritanniens und der Republik Irland stimmen schärferen Gesetzen zur Bekämpfung des Terrorismus zu.



1993 - Handel, Industrie, Entsorger und kommunale Spitzenverbände vereinbaren mit Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) einen

Maßnahmenkatalog zur Rettung des vom Bankrott bedrohten Dualen Systems.



1978 - Im baden-württembergischen Zollernalb-Kreis werden beim schwersten Erdbeben in Deutschland seit 35 Jahren 25 Menschen verletzt.



1953 - Die im Rahmen des Europarates 1950 unterzeichnete Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten tritt in Kraft.



1943 - Zwei britische Divisionen landen im Süden Kalabriens (Italien). Damit beginnt die Invasion der Alliierten auf dem europäischen Festland.



1783 - Im Frieden von Paris erkennt Großbritannien die Souveränität der Vereinigten Staaten von Amerika an. Der seit 1775 andauernde Unabhängigkeitskrieg wird damit offiziell beendet.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Das Doppelklo für Frauen soll in Großbritannien künftig ungehindertes Weiterplaudern auch auf dem ehemals stillen Örtchen garantieren.

GEBURTSTAGE

1973 - Jennifer Paige (40), amerikanische Popsängerin ("Crush")



1968 - Thomas Ostermeier (45), deutscher Regisseur



1953 - Jean-Pierre Jeunet (60), französischer Filmregisseur ("Die fabelhafte Welt der Amélie")



1938 - Caryl Churchill (75), britische Schriftstellerin ("Top Girls")



1918 - Susi Nicoletti, deutsch-österreichische Schauspielerin ("Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull"), gest. 2005

TODESTAGE

2003 - Ute Mora, deutsche Schauspielerin ("Lindenstraße"), geb. 1945



1883 - Iwan Turgenjew, russischer Schriftsteller ("Aufzeichnungen

eines Jägers"), geb. 1818