London (AFP) - (AFP) Der britische Mobilfunkanbieter Vodafone hat den Verkauf seiner Anteile an Verizon Wireless für 130 Milliarden Dollar als ein fantastisches Geschäft gelobt. "Wir haben einen guten Preis bekommen", sagte Vodafone-Chef Vittorio Colao am Dienstag in einer Analystenkonferenz in London. Der Deal erlaube es dem Unternehmen, seine Strategie zu stärken - aber "wir werden unsere Strategie nicht ändern", stellte Colao klar. Der Mutterkonzern von Verizon Wireless, das US-Unternehmen Verizon, und Vodafone hatten sich am Montag auf das Geschäft geeinigt. Vodafone bekommt die umgerechnet 98,5 Milliarden Euro in bar und in Aktien.

