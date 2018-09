Neu Delhi (AFP) Die indische Regierung hat am Dienstag eine Äußerung des britischen Premierministers David David Cameron zu ihrer Haltung im Syrien-Konflikt zurückgewiesen. Cameron habe in seiner Rede vor dem Parlament in London am Donnerstag Indien fälschlicher Weise in der Reihe derer aufgezählt, die von einem Giftgaseinsatz durch Syriens Führung mit hunderten Toten überzeugt seien, teilte das indische Außenministerium mit.

