Beirut (dpa) - Mit Sprachkursen bereitet eine Hilfsorganisation syrische Flüchtlinge auf ihre Reise nach Deutschland vor. Rund 100 durch den Bürgerkrieg in dem Land Vertriebene erhielten fortan in einem Lager im Libanon Unterricht, um sich in Deutschland besser zurecht finden zu können. Das teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Auch andere Kurse würden den Menschen angeboten. Die Gruppe soll Mitte September nach Deutschland kommen. Deutschland hat sich zur Aufnahme von 5000 syrischen Flüchtlingen bereiterklärt.

