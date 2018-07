Zagreb (SID) - Kugelstoß-Vizeweltmeister Ryan Whiting aus den USA hat erneut seine starke Spätform bestätigt. Der Weltjahresbeste (22,28) siegte beim Meeting in Zagreb mit 21,60 m vor dem WM-Dritten Dylan Armstrong (Kanada/21,45) und Polens Olympiasieger Tomasz Majewski (20,88). Whiting hatte bei der WM in Moskau als haushoher Favorit gegen David Storl aus Chemnitz verloren. Über 100 m besiegte Mike Rodgers in 9,97 Sekunden den WM-Zweiten Justin Gatlin (beide USA), der in 10,01 hinter Kemar Bailey-Cole (Jamaika/9,99) nur Dritter wurde.

Nur Nebenrollen spielten die deutschen Athleten: Im Diskuswerfen kam die WM-Vierte Nadine Müller (Halle/Saale) mit schwachen 62,55 m nicht über Platz drei hinaus. Weltmeisterin Sandra Perkovic (Kroatien/65,63) musste sich bei ihrem Heimspiel der Amerikanerin Gia Lewis-Smallwood (66,29) geschlagen geben. Im Speerwerfen kam Thomas Röhler (Jena) mit 76,80 m beim Sieg des finnischen Ex-Weltmeisters Tero Pitkämäki (86,36) nur auf Platz acht.

Über 100 m Hürden unterlag in Kroatiens Hauptstadt London-Olympiasiegerin Sally Pearson (Australien) in 12,75 Sekunden ihrer Vorgängerin Dawn Harper (USA/12,63), die 2008 in Peking Gold gewonnen hatte. Den Hürdensprint der Männer über 110 m gewann Weltmeister David Oliver (USA/13,25). Die frühere 800-m-Weltmeisterin Caster Semenya (Südafrika) kam in 2:00,74 Minuten auf Platz fünf, die Russin Jekaterina Poistogowa siegte in 1:59,03. Über 3000 m Hindernis lag die WM-Vierte Hiwot Ayalew aus Äthiopien (9:28,72) überraschend vor Kenias Weltmeisterin Milcah Chemos Cheywa (9:29,16).