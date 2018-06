Erstes DFB-Training ohne Khedira und Sven Bender

München (dpa) - Ohne Sami Khedira und Sven Bender hat die deutsche Nationalmannschaft das erste Training vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Österreich absolviert. Das Duo machte eine Regenerationseinheit im Hotel. Bundestrainer Joachim Löw hatte somit am Dienstagabend in München 17 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Ein Einsatz von Khedira und Bender gegen Österreich ist aber nicht gefährdet. Mit Siegen gegen Österreich und vier Tage später gegen die Färöer kann sich die DFB-Auswahl das Ticket für die Fußball-WM 2014 in Brasilien sichern, wenn die Konkurrenz aus Irland und Schweden am Doppelspieltag Punkte liegen lässt.

Martínez an Leiste operiert: Spanier fehlt dem FC Bayern vorerst

München (dpa) - Der FC Bayern München muss vorerst auf Javi Martínez verzichten. Der Spanier unterzog sich wegen seiner anhaltenden Leistenbeschwerden am Dienstag einem Eingriff. "Die Operation ist vorbei. Alles lief sehr gut", twitterte er anschließend. Die genaue Ausfalldauer des von Trainer Pep Guardiola zum Innenverteidiger umfunktionierten Nationalspielers ist noch nicht absehbar. Martinez plagt sich bereits seit längerem mit Problemen an der Leiste herum und hatte zuletzt immer wieder kürzertreten müssen.

Medien: Minge neuer Trainer von Fußball-Zweitligist Dresden

Dresden (dpa) - Ralf Minge wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Der 52 Jahre alte Coach soll in Kürze einen Vertrag als Cheftrainer unterschreiben. Letzte Details wurden am Dienstagabend noch verhandelt. Parallel dazu muss der ehemalige Dynamo-Stürmer seinen bis Ende Juni 2014 laufenden Kontrakt bei der U23-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen auflösen. Minge trug von 1980 bis 1991 insgesamt 222 Mal das Dynamo-Trikot und erzielte dabei 103 Tore.

Zeitung: Ex-Nationalspieler Hitzlsperger beendet Karriere

Berlin (dpa) - Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger beendet seine Karriere. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch). "Seit ein paar Tagen bin ich sicher: Ich spiele jetzt nicht mehr", sagte Hitzlsperger. Der 31-Jährige stand in der Vorsaison beim FC Everton in der englischen Fußball-Premier-League unter Vertrag, kam dort aber seit seinem Wechsel im Sommer 2012 nur zu sieben Einsätzen im Profiteam. Zuletzt war er ohne Verein. Der gebürtige Münchner absolvierte zwischen 2004 und 2010 insgesamt 52 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Heim-WM 2006 und der EM 2008 kam der schussgewaltige Mittelfeldspieler für die DFB-Elf zum Einsatz. Mit dem VfB Stuttgart wurde Hitzlsperger 2007 deutscher Meister.

Australier Hewitt verpasst Viertelfinale der US Open

New York (dpa) - Der frühere Weltranglisten-Erste Lleyton Hewitt hat den Einzug in das Viertelfinale der US Open verpasst. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Australien musste sich am Dienstag in New York dem Haas-Bezwinger Michail Juschni aus Russland mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 5:7 geschlagen geben. Juschni trifft beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres jetzt auf den Serben Novak Djokovic oder Marcel Granollers aus Spanien. Der gebürtige Hamburger Tommy Haas war in der dritten Runde gegen Juschni ausgeschieden.

Li Na bei US Open als erste Spielerin im Halbfinale

New York (dpa) - Die ehemalige French-Open-Gewinnerin Li Na steht als erste Spielerin im Halbfinale der US Open. Die 31 Jahre alte Chinesin setzte sich am Dienstag gegen Jekaterina Makarowa aus Russland mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 durch. Die Roland-Garros-Siegerin von 2011 trifft bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in New York jetzt auf die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA oder die Spanierin Carla Suárez Navarro. Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki war in der dritten Runde gegen Makarowa ausgeschieden.

Flensburg-Handewitts Handballer nach Sieg an Tabellenspitze

Flensburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Schleswig-Holsteiner besiegten am Dienstag in heimischer Halle die TSV Hannover-Burgdorf dank einer überzeugenden kämpferischen Vorstellung mit 27:22 (16:12) und blieben damit auch im dritten Saisonspiel unbezwungen. Beste Werfer der Flensburger waren Anders Eggert (6 Tore) und Thomas Mogensen (5). Für Hannover-Burgdorf trafen Mait Patrail (5) und der Ex-Flensburger Torge Johannsen (4) am häufigsten.

WM-Vierte Nadine Müller Diskus-Dritte in Zagreb

Zagreb (dpa) - Die WM-Vierte Nadine Müller ist beim World Challenge der Leichtathleten in Zagreb Dritte geworden. Mit 62,55 Meter musste die Diskuswerferin aus Halle am Dienstagabend der US-Amerikanerin Gia Lewis-Smallwood mit 66,29 Metern und der Weltmeisterin Sandra Perkovic aus Kroatien, die 65,63 Meter weit warf, den Vortritt lassen. Im Speerwurf kam Thomas Röhler aus Jena mit 76,80 Meter auf den achten Rang. Ex-Weltmeister Tero Pitkämäki (Finnland) gewann mit 86,36 Meter. Zu den wenigen guten Leistungen am Saisonende zählten die 12,65 Sekunden der amerikanischen Olympia-Zweiten Dawn Harper über 100-Meter-Hürden.