St. Petersburg (AFP) - (AFP) Die Direktorin eines Privatmuseums im russischen St. Petersburg, das Gemälde von Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew in Damenwäsche zeigte, ist in der Nacht zum Dienstag vorübergehend festgenommen worden. Tatjana Titowa sei gegen Mitternacht (MESZ) in Gewahrsam genommen worden, als sie im Museum gerade Bilder aufgehängt habe, sagte Museumsgründer Alexander Donskoj der Nachrichtenagentur AFP. Rund vier Stunden später wurde sie demnach wieder freigelassen. Über den Grund der Festnahme hätten die Behörden keine Angaben gemacht.

