Chicago (AFP) - (AFP) Der US-Nobelpreisträger Ronald Coase ist im Alter von 102 Jahren in Chicago gestorben. Dies teilte am Dienstag die Universität von Chicago mit, an der er früher lehrte. Der Wirtschaftswissenschaftler hatte 1991 den Nobelpreis erhalten.

