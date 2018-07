Caracas (AFP) Ein großflächiger Stromausfall hat am Dienstag Venezuelas Hauptstadt Caracas lahmgelegt. Der Ausfall begann Medienberichten sowie sozialen Netzwerken zufolge am frühen Nachmittag und betraf neben Caracas auch Städte in den Bundesstaaten Lara, Zulia, Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, Aragua, Trujillo und Barinas. Nutzer des Portals Twitter berichteten, dass in Caracas die U-Bahnen teilweise nicht mehr fuhren. Wegen des Stromausfalls gingen demnach auch viele Ampeln nicht mehr, was zu Verkehrschaos führte. Eine Erklärung zu den Ursachen der Probleme gab es zunächst nicht.

