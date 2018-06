München (dpa) - Wer Bahn fährt und umsteigen muss, sollte das am besten in Hannover tun. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Initiative GenerationPlus. Von den 14 getesteten Hauptbahnhöfen in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern wurde nur Hannover im Bahnhofs-Test mit dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet, wie die Initiative mitteilte. Weitere zehn erreichten die Note "gut". Für die Bahnhöfe in Dortmund, Leipzig und Dresden vergaben die Tester lediglich "ausreichend".

