Berlin (dpa) - Weniger als drei Wochen vor der Wahl kommt der Bundestag heute zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung zusammen.

Die Spitzen der Koalition und der Opposition wollen die Chance nutzen, sich ein letztes Mal im Parlament einen Schlagabtausch zu liefern vor der Bundestagswahl Ende September.

In der Sondersitzung geht es um die Lage in Deutschland. Union und FDP legen ihren Entwurf für den Bundeshaushalt 2014 vor. Der sieht einen deutlichen Defizitabbau vor - wird so aber nicht mehr verabschiedet. Die künftige Regierung legt einen neuen Etatentwurf vor. Der orientiert sich an der Vorlage der Vorgängerregierung.