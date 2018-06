Tokio (dpa) - Der japanische Autokonzern Toyota muss weltweit schon wieder 370 000 Autos wegen Motor- und Hybridproblemen in die Werkstätten zurückrufen. Bei den Autos gebe es Probleme mit dem Spannungswandler. Außerdem werden rund 169 000 weitere Autos wegen fehlerhafter Motorteile in die Werkstätten zurückgerufen. Es gibt bisher aber keine Berichte, dass es durch die Fehler Unfälle oder Verletzte gegeben hat. In Europa sind etwa 15 500 Autos betroffen.

