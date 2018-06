Peking (AFP) Nachdem ihm seine Augen ausgestochen wurden, kann ein Sechsjähriger in China darauf hoffen, künftig wenigstens teilweise wieder sehen zu können. Ein Hongkonger Arzt bot Guo Bin am Mittwoch an, ihm nach der grausamen Verstümmelung elektronische Augen einzusetzen. Als Hauptverdächtige in dem Fall gilt der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge inzwischen eine Tante des Jungen, die sich in der vergangenen Woche das Leben nahm.

