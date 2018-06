Paris (AFP) Mit einer starken Geste der Aussöhnung hat Bundespräsident Joachim Gauck seinen Besuch in dem zentralfranzösischen Dorf Oradour-sur-Glane begonnen, in dem SS-Soldaten im Jahr 1944 ein Massaker an hunderten Zivilisten verübten. In der niedergebrannten Dorfkirche des Ortes gedachte Gauck am Mittwoch Hand in Hand mit dem französischen Staatschef François Hollande und dem Überlebenden Robert Hébras der Opfer. Gauck ist der erste deutsche Spitzenpolitiker, der das Dorf besucht. Die Hinterbliebenen in Oradour hatten Jahrzehntelang jeden offiziellen Kontakt zu Deutschland abgelehnt.

