Hamburg (AFP) Die Sängerin Inga Humpe glaubt, sich durch Meditation vor einem Burn-Out bewahrt zu haben. Vor ein paar Jahren sei sie so überarbeitet gewesen, dass sie sich "wie ein Amokläufer" gefühlt habe, sagte die mit der Band 2Raumwohnung erfolgreiche 57-Jährige dem Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit". Seitdem meditiere sie sehr diszipliniert und habe so ihr Leben wieder in den Griff bekommen.

