Berlin (AFP) 35 Prozent der Deutschen hätte einer Umfrage zufolge "große oder sehr große Probleme" mit einem Asylbewerberheim in seiner Nachbarschaft. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den RBB hervor. Der Wert ist demnach in Westdeutschland (35 Prozent) und Ostdeutschland (37 Prozent) nahezu gleich. Ähnlich hoch ist die Zahl der Befragten, die größere Probleme mit einer Moschee (33 Prozent) und einem Einkaufszentrum (27 Prozent) hätten.

