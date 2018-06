Genf (AFP) Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit im vergangenen Jahr einer Studie zufolge verbessert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Rangliste des Weltwirtschaftsforums klettert die Bundesrepublik zwei Plätze nach oben auf Platz vier. Wettbewerbsfähiger sind demnach nur die Schweiz, Singapur und Finnland. Die USA, die auf der Rangliste in den vergangenen Jahren immer weiter nach unten gewandert waren, legten wieder etwas zu und landeten direkt nach Deutschland auf Platz fünf.

