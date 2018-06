Bad Muskau (AFP) Der zum Weltkulturerbe gehörende Fürst-Pückler-Park in Sachsen hat mit dem wiederaufgebauten Neuen Schloss seinen Mittelpunkt zurück. Nach fast zwei Jahrzehnten wurde am Mittwoch mit der offiziellen Einweihung des Festsaals der Wiederaufbau des Schlosses vollendet, wie die sächsische Staatskanzlei mitteilte. Das Neue Schloss war 1945 durch einen Brand zerstört worden und zu DDR-Zeiten eine Ruine geblieben. Erst 1995 begann die Restaurierung, seit 2008 steht das Gebäude dem Publikum wieder offen. Sachsen und der Bund investierten rund 25 Millionen Euro in den Wiederaufbau.

