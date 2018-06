München (dpa) - Benzin und Diesel kosten wieder mehr. Autofahrer müssen nach Berechnungen des ADAC derzeit für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,592 Euro bezahlen, gut zwei Cent mehr als vor einer Woche. Diesel wurde ebenfalls um etwas mehr als zwei Cent teurer und kostet je Liter 1,445 Euro.

Dies teilte der Autofahrerclub in München mit. In dem Anstieg machen sich auch die angesichts der Lage in Syrien gestiegenen Ölpreise bemerkbar. Regional und anhängig von der Tageszeit können die tatsächlichen Preise aber stark schwanken. Im Schnitt pendeln die Spritpreise seit Wochen zwischen 1,56 und 1,59 Euro je Liter.