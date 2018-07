New York (dpa) - Als Erfinder, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent der Fernsehserie "Mad Men" hat sich der Amerikaner Matthew Weiner (48) einen Namen gemacht. Auch "The Sopranos" brachten ihm zwei Emmys ein.

Jetzt wagt sich der TV-Mann aufs Eis, berichtet das Branchenblatt "Variety". Beim Filmfest in Toronto präsentiert er sich als Filmemacher und hofft auf einen Verleih für "You Are Here".

Es ist die Geschichte eines TV-Meteorologen, der eine Farm erbt und auf ihr ein neues Leben beginnt. Stars des in nur 33 Tagen gedrehten Films sind Owen Wilson, Zach Galifianakis, Amy Poehler und Laura Ramsey. Genau genommen ist "You Are Here" nicht das Leinwanddebüt des Fernsehveteranen Weiner. Sein Erstling, ein Schwarz-Weiß-Werk, in dem er selbst auftrat, schaffte es jedoch nie ins Kino.