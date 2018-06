Paris (AFP) - (AFP) Eine große Mehrheit der Franzosen fordert eine Abstimmung ihres Parlaments über einen möglichen Militäreinsatz in Syrien. In einer am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage für den Sender BFMTV sprachen sich 74 Prozent der Befragten für ein solches Votum aus. Nationalversammlung und Senat werden am Mittwochnachmittag über einen möglichen Militäreinsatz gegen Syriens Staatschef Baschar al-Assad debattieren. Eine Abstimmung wird es aber nicht geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.