Berlin (SID) - Am Rande des Fußball-Regionalligaspiels 1. FC Lok Leipzig gegen Berliner AK (0:2) soll es am vergangenen Sonntag zu rassistischen Vorfällen gekommen sein. Wie der Berliner AK in einer Pressemitteilung erklärte, sollen Familienangehörige des Präsidiums sowie einige deutsche und türkische Väter von Spielern auf der Tribüne und im VIP-Raum rassistisch beleidigt, angerempelt und mit Bier überschüttet worden sein. Zudem seien Autos vor dem Stadion beschädigt worden.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) wird ein Sportgerichtsverfahren gegen Leipzig eröffnen. Der Klub wehrte sich aber vehement gegen die erhobenen Vorwürfe. "Diese Schilderung des Berliner AK strotzt von falschen Anschuldigungen und Unterstellungen. Deswegen wollen und müssen wir uns gegen die vorgebrachten Vorwürfe und Anschuldigungen in aller Entschiedenheit verwehren", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.