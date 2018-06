München (SID) - Auch am Mittwoch hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Teamhotel in München unangekündigten Besuch von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) erhalten. Zwei Nationalspieler - die wie gewohnt nicht namentlich genannt wurden - mussten jeweils eine Urinprobe abgeben. Am Dienstag hatte es bereits einen Profi der DFB-Auswahl getroffen, der eine Blut- und Urinprobe abgeben musste. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) im WM-Qualifikationsspiel in München auf Österreich.