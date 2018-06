Köln (SID) - Triple-Gewinner Jupp Heynckes sieht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beste Chancen auf den WM-Titel - auch dank des deutschen Champions-League-Finals zwischen seinem Ex-Klub Bayern München und Borussia Dortmund. "Wir haben ein riesiges Reservoir an absoluten Topspielern", sagte Heynckes (68) dfb.de, und mit Blick auf die WM 2014 in Brasilien sei das deutsche Endspiel in Wembley "ein unschätzbarer Vorteil".

"Unsere Bayern-Nationalspieler gehen durch den Titelgewinn mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in die WM", sagte Heynckes, der bei den Bayern nach dem Triple die Trainerbank für Pep Guardiola geräumt hatte. Die deutsche Nationalmannschaft verfüge derzeit über riesiges Potenzial, und nun "wird Jogi Löw alles zusammenfügen". Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Heynckes am Freitag mit seiner Fairplay-Medaille auszeichnet, werde die WM-Qualifikation "souverän durchziehen".

Der frühere Top-Stürmer gab auch Einblick in die Erfolgssaison 2012/13. Dass die Bayern mit dem Spanier Guardiola frühzeitig einig gewesen sind, war für Heynckes pure Motivation: "Ich wusste schon im Januar, dass ich meine Karriere und vor allem mein Engagement beim FC Bayern beenden würde. Unterbewusst wurde ich noch akribischer, habe noch mehr gearbeitet, noch mehr fokussiert. Als das Triple greifbar wurde, hat sich diese Tendenz noch verstärkt."

Nach dem Gewinn der Meisterschaft bezwangen die Bayern den BVB in London im Endspiel der Königsklasse 2:1. Der anschließende Pokalsieg gegen den VfB Stuttgart (3:2) in Berlin machte das Triple perfekt.