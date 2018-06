Wien (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft Österreichs hat ebenso wie ihr nächster Gegner Deutschland unangekündigten Besuch von der jeweiligen Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) erhalten. Die Profis Julian Baumgartlinger, Christian Fuchs, Andreas Weimann, Ramazan Özcan, Zlatko Junuzovic und Sebastian Prödl mussten im Teamquartier in Wien jeweils eine Urinprobe abgeben.

Vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen den Erzrivalen am Freitag in München (20.45 Uhr/ZDF) hat die NADA dem DFB-Team sogar am Dienstag und Mittwoch einen Besuch abgestattet. Insgesamt waren drei deutsche Spieler getestet worden, die aber nicht namentlich genannt wurden.