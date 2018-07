Köln (SID) - Champions-League-Sieger HSV Hamburg hat sich in seinem ersten Spiel in der Handball-Bundesliga blamiert. Der Titelanwärter unterlag bei Aufsteiger Bergischer HC nach schwacher Leistung 27:34 (14:14). Viktor Szilagyi erzielte sieben Treffer für den Außenseiter, beim HSV war der kroatische Nationalspieler Domagoj Duvnjak mit sechs Toren bester Werfer.

Ex-Meister Hamburg war aufgrund der Klub-Weltmeisterschaft verspätet in die Saison gestartet. In Doha/Katar hatte die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb das Endspiel gegen den FC Barcelona am vergangenen Freitag verloren (25:27). Die hohen Belastungen merkte man dem Team beim Auftritt beim Bergischen HC an.

Keine Blöße gaben sich derweil die Füchse Berlin. Der Hauptstadt-Klub gewann bei der HBW Balingen-Weilstetten mühelos mit 33:25 (19:12). Beim zweiten Sieg im dritten Spiel hatten die Berliner in Fredrik Raahauge Petersen (7 Tore) ihren besten Werfer. "Wir mussten heute gewinnen. Das haben wir von Anfang bis Ende bravourös gelöst", sagte Füchse-Schlussmann Silvio Heinevetter.

Der ehemalige Rekordmeister VfL Gummersbach hat nach einem 32:30 (14:13)-Erfolg bei MT Melsungen ebenso wie die Berliner 4:2 Punkte auf dem Konto. Barna Putics erzielte neun Treffer für den VfL, während bei Melsungen Johannes Sellin auch mit 14 Toren die zweite Saisonniederlage nicht verhinderte.