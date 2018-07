Washington (dpa) - In Washington wächst der Rückhalt für einen Militärschlag gegen Syrien. Der außenpolitische Ausschuss des Senats will sich offenbar für eine begrenzte Militäroperation aussprechen. Kurz vor Beginn des G20-Gipfels forderte Kremlchef Putin die USA auf, Beweise für einen Chemiewaffeneinsatz in Syrien vom UN-Sicherheitsrat prüfen zu lassen.

