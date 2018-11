Berlin (dpa) - Ein Teil der von UN-Inspekteuren in Syrien genommenen Proben, die Auskunft über einen möglichen Giftgaseinsatz geben sollen, wird nach einem Zeitungsbericht in Deutschland analysiert. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen habe das Wehrwissenschaftliche Institut für Schutztechnologien und ABC-Schutz in Munster damit beauftragt. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Untersucht würden dort unter anderem Betonteile und Textilfasern aus den betroffenen Gebieten.

