Brüssel (dpa) - Sprint-Superstar Usain Bolt will nach dem Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro seine Karriere beenden.

"Ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt aufzuhören - an der Spitze und nachdem ich so lange dominiert habe", erklärte der 27 Jahre alte Weltrekordler aus Jamaika in Brüssel. Dort wird er am Donnerstag sein letztes Rennen in dieser Saison über 100 Meter beim Diamond-League-Finale der Leichtathleten absolvieren.

Der schnellste Mann der Welt möchte wie schon 2008 in Peking und 2012 in London auch bei den Sommerspielen in drei Jahren wieder dreimal Gold gewinnen. "Wenn ich zu den Größten wie Muhammad Ali oder Pelé und all den anderen gehören will, muss ich weiter dominieren bis ich aufhöre", sagte Bolt.

In der Geschichte der Weltmeisterschaften ist er in Moskau bereits zum erfolgreichsten Athleten aufgestiegen. Mit drei Titelgewinnen über 100 und 200 Meter sowie mit der 4 x 100-Meter-Staffel hat er nun acht Gold- und zwei Silbermedaillen in seiner Erfolgsbilanz stehen.