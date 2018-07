Peshawar (AFP) Nach einer dreimonatigen Unterbrechung rollen wieder Öltransporte für die Versorgung der in Afghanistan stationierten NATO-Truppen durch Pakistan. Die Überland-Transporte starteten am Mittwoch in der Hafenstadt Karachi mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ihre Fahrten zum Grenzübergang Torkham im Nordwesten Pakistans, wie Behördenvertreter und Lieferanten mitteilten. Die Öltransporte waren im Juni infolge von Anschlägen gestoppt worden.

