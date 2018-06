St. Petersburg (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Teilnehmer des G-20-Gipfels in Russland aufgerufen, ein starkes Signal gegen Steuerflucht zu setzen. Der derzeitige Moment sei eine "Jahrhundertchance", sagte der für Steuerpolitik zuständige OECD-Experte Pascal Saint-Amans am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Denn es gebe praktisch weltweit Einigkeit darüber, dass Maßnahmen gegen Steuerflucht nötig seien. Die globale Steuerflucht ist eines der wichtigen Themen des zweitägigen G-20-Gipfels, der am Donnerstag in St. Petersburg beginnt.

