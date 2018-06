Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat den US-Kongress vor einer Zustimmung zu einer Militärintervention in Syrien ohne Billigung der UNO gewarnt. Alles, was sich außerhalb des Rahmens des UN-Sicherheitsrats abspiele, sei eine "Aggression", sagte Putin am Mittwoch vor Vertretern des Menschenrechtsrats des Kreml, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Nur bei Selbstverteidigung gebe es eine Ausnahme, sagte er. Allerdings würden die USA nicht von Syrien angegriffen, von Verteidigung könne also "keine Rede sein".

